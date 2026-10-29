José Antonio Penide Cedeira

(Tonecho)

Falleció el día 27, a los 69 años de edad, acompañado de su familia.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy jueves, a las cinco de la tarde. Hora de la cremación: hoy, a las cinco y media de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 9. C/ Madame Curie, 3. Polig. A Grela (A Coruña).

A Coruña, 29 de octubre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es