María Dolores Cendán Prada

(Viuda de Vituco O Panchón)

Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa de ánima: hoy miércoles, día 28, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio. Funeral: hoy, a las cuatro y cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de Sada D’Arriba. Entierro a continuación, en el cementerio municipal. Salida del hogar funerario a las cuatro de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4, Lugar Tarabelo nº 58, Sada. Pésames: sada@funerariaapostol.com

Sada, 28 de octubre de 2026 Funeraria Apóstol