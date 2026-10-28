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Elvira Varela Vilas

(Viuda de Vicente Ferro Carballo) 

Falleció el día 27, confortada con los Santos Sacramentos, a los 82 años de edad 

l D.E.P. l

Sus hijos, Xocas, Ana, Alfredo y Vicente; hijos políticos, Meli, Santi, Belén y Marta; nietos, Sara, Paula, Santi, Diego, Lucía, Alba y Lara; bisnieta, Lúa; hermanos, Maribel, Miguel y Mari Carmen (†); hermanos políticos; sobrinos; primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, día 28, a las SIETE Y CUARTO de la tarde. Hora de la cremación: día 28, a las OCHO de la tarde. Crematorio: Tanatorio Servisa - A Coruña. Tanatorio Servisa-Coruña. Sala nº 1 (Frente al Chuac y entrada al aparcamiento por carretera del hospital de Oza).

A Coruña, 28 de octubre de 2026 Crematorio Servisa-Coruña