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Antonia Otero García

(Viuda de Francisco Martínez Senra) 

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 87 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, mañana jueves, a las doce menos cuarto de la mañana. Hora de salida para el entierro: mañana jueves, a las doce y media de la mañana. Cementerio municipal de Santa Cecilia de Feáns. Hogar funerario nº 2 - Plaza Palloza.

A Coruña, 28 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.