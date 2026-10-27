Jesús Pardo Parcero
Falleció el día de ayer, a los 74 años, después de recibir los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las cinco y cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de San Esteban de Culleredo. Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. Salida del hogar funerario: Cinco de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 1.
Vasco da Ponte (Culleredo), 27 de octubre de 2026. Funeraria-Tanatorio San Javier