Francisco Pan Varela
(Carpinteria Hermanos Pan)
Falleció el día de ayer, a los 90 años, después de recibir los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan de Pravio (Cambre). Sepelio: A continuación, en el cementerio de San Martín de Pravio y Cela (Cambre). Salida del hogar funerario: Cuatro menos cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 4.
Pravio (Cambre), 27 de octubre de 2026. Funeraria-Tanatorio San Javier