Jesús García Rodríguez

(Suso da Costa - Casa Abeleiro)

Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia.Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: hoy lunes. A las cuatro y media de la tarde salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de San Esteban de Parada, donde a las cinco de la tarde se oficiará el funeral de cuerpo presente por el eterno descanso de su alma terminado este se procederá a dar cristiana sepultura en el panteón familiar. Casa mortuoria: Velatorios la Merced. La Traviesa nº 4 (Oza dos Ríos).

Parada (Oza Cesuras), 26 de octubre del 2026. Funeraria La Merced