Rafaela Gabela Taboada

(Vecina de la Calle Camariñas)

Falleció el día de ayer, a los 101 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida del tanatorio: hoy domingo, a las doce y media de la mañana. Cementerio: municipal de San Amaro. (Puerta Paseo Marítimo). Funeral: Mañana lunes, a las ocho menos cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de Santo Tomás Apóstol. Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 9. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela (A Coruña).

A Coruña, 25 de octubre de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es