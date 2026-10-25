María Antonia Grandal Crespo
(Maruja de Crespo) (Viuda de Don José Fernández Villar - Pepe O Choivo)
Falleció el día de ayer, a los 78 años, confortada con los Auxilios Espirituales
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo. Salida tanatorio: A las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral: de cuerpo presente, a las cinco. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Esteban de Quintas.
Tanatorio Crematorio Mariano. Ctra del Cementerio s/n. Sala nº 1 (Betanzos).
Quintas (Paderne), 25 de octubre de 2026. Funeraria Mariano