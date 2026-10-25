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Manuel Mosquera Feal

Falleció el 23 de octubre, a los 93 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: hoy domingo, día 25, a las cuatro de la tarde, en la capilla del tanatorio Apóstol Sada. Cremación: a continuación, en el Tanatorio - Crematorio Apóstol Oleiros. Funeral y entierro de cenizas: el miércoles, día 28, a las cinco de la tarde en la iglesia y cementerio parroquial de San Julián de Osedo. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4. Lugar Tarabelo, nº 58 Sada (A Coruña).

Osedo (Sada), 25 de octubre de 2026.   Funeraria Apóstol