Fernanda González Candamio

(Fernanda do Pazo)

Falleció el día 24 de Octubre, a los 102 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: hoy domingo, día 25, a las cinco de la tarde en la capilla de la Iglesia parroquial de Santa María de Oleiros. Entierro: a continuación, en el cementerio parroquial de Santa María de Oleiros. Salida del hogar funerario: A las cinco menos diez de la tarde. Tanatorio Crematorio Apóstol: Hogar funerario nº 2. Rúa Fonte do Ouro, nº 32, Iñás (Oleiros).

Oleiros, 25 de octubre de 2026. Funeraria Apóstol