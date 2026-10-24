Pedro Varela López

(Viudo de María Nieves Pan Felipez)

Falleció en el jueves día 22, a los 88 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy a las doce menos veinte de la mañana, en la iglesia parroquial de San Esteban de Larín (Arteixo). A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. Nota: La salida del tanatorio será a las once de la mañana. Tanatorio Génesis nº 3.

Larín-Arteixo (A Coruña), 24 de octubre de 2026. Funeraria Génesis