Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Manuel Remeseiro López

Falleció el 23 de octubre, a los 73 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy sábado, a las cuatro y media de la tarde. Iglesia y cementerio San Esteban de Cos (Abegondo). Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3. Pésames: https: //tellmebye.com/manuel-remeseiro-lopez. La misa de ánimas se celebrará el domingo, día 8 noviembre, a las 11.30 de la mañana en la misma iglesia.

Cos (Abegondo), 24 de octubre de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.