Manuel Remeseiro López

Falleció el 23 de octubre, a los 73 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy sábado, a las cuatro y media de la tarde. Iglesia y cementerio San Esteban de Cos (Abegondo). Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3. Pésames: https: //tellmebye.com/manuel-remeseiro-lopez. La misa de ánimas se celebrará el domingo, día 8 noviembre, a las 11.30 de la mañana en la misma iglesia.

Cos (Abegondo), 24 de octubre de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.