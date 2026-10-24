Carlos de Las Heras Cuellas

Falleció el día 22 de octubre de 2026, confortado con los Santos Sacramentos, a los 101 años de edad

l D.E.P. l

Su esposa, Elena Pita Morodo; hermanos, María Luisa (=) y Moncho (=); hermanos políticos, Encarnación (=), Juana (=), Gloria (=), Luisa (=), Gerardo (=), Consuelo, Concepción y Juan Pita Morodo y Guillermo (=), José (=), Aurelio (=), Antonio (=), Rosario, Arturo (=), Celestino (=) y Fernanda; sobrinos políticos y demás familia.

RUEGAN UNA ORACION POR EL ETERNO DESCANSO DE SU ALMA y dan las más expresivas gracias, a cuantos de una u otra forma les testimoniaron sus condolencias.

A Coruña, 24 de octubre de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.