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Antonio Rendal Sánchez

(Viudo de Doña Pilar Prado Señor) 

Falleció el día ayer, a los 93 años, confortado con los Auxilios Espirituales 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado. Salida tanatorio: A las once y diez de la mañana. Funeral: De cuerpo presente, a las once y media. Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santa Maria de Ois. Tanatorio Crematorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, sala nº 4. Betanzos.

Ois (Coirós), 24 de octubre de 2026.  Funeraria Mariano