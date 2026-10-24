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El Ideal Gallego Fundado en 1917

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Antonio Docampo Carro

Falleció el 22 de octubre, a los 74 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy, a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Verdillo. A continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de San Lorenzo de Verdillo, por cuyos favores anticipan gracias. Salida del hogar funerario a las tres y cuarto de la tarde. Tanatorio Albia: Hogar funerario nº 6.

A Coruña, 24 de octubre de 2026.  Funeraria Apóstol