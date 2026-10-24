Antonio Docampo Carro
Falleció el 22 de octubre, a los 74 años de edad, después de recibir los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy, a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Verdillo. A continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de San Lorenzo de Verdillo, por cuyos favores anticipan gracias. Salida del hogar funerario a las tres y cuarto de la tarde. Tanatorio Albia: Hogar funerario nº 6.
A Coruña, 24 de octubre de 2026. Funeraria Apóstol