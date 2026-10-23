María Concepción Holgado Fernández

(Conchi)

Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: hoy viernes, día 23, a las once y media de la mañana, en la capilla del tanatorio. Cremación a continuación, en el Tanatorio Crematorio Apóstol Oleiros. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4, Lugar Tarabelo nº 58, Sada (A Coruña). Pésames: sada@funerariaapostol.com

Sada, 23 de octubre de 2026 Funeraria Apóstol