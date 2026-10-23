Luisa Vila Cid

Falleció el día de ayer, a los 90 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Cremación: hoy, a las diez y media de la mañana, en la intimidad familiar. Crematorio: Tanatorio San Javier (Culleredo). Funeral de cenizas: hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Cambre. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 4, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Cambre, 23 de octubre de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier