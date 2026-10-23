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José Boga Patiño

(Bogueta) 

Falleció en el día de ayer, a los 75 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para el sepelio: Hoy viernes a las cinco de la tarde. Cementerio municipal de Santa Cecilia de Feans. Misa: en la capilla del tanatorio hoy a las cuatro y cuarto de la tarde. Tanatorio Génesis nº 2. C/ Isaac Peral nº 9; Polígono La Grela Bens, A Coruña. Pésames: www.funerariagenesismarrosa.com

A Coruña, 23 de octubre de 2026 Funeraria Génesis