José Boga Patiño

(Bogueta)

Falleció en el día de ayer, a los 75 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para el sepelio: Hoy viernes a las cinco de la tarde. Cementerio municipal de Santa Cecilia de Feans. Misa: en la capilla del tanatorio hoy a las cuatro y cuarto de la tarde. Tanatorio Génesis nº 2. C/ Isaac Peral nº 9; Polígono La Grela Bens, A Coruña. Pésames: www.funerariagenesismarrosa.com

A Coruña, 23 de octubre de 2026 Funeraria Génesis