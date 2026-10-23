Benjamín García Regueiro

(Viudo de María Regueiro López)

Falleció el día de anteayer, a los 96 años, confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: hoy, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Boimorto (A Coruña). Sepelio a continuación, en el cementerio parroquial de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio Crematorio San Javier, sala nº 1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

San Pedro de Nós (Oleiros), 23 de octubre de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier