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María Rita Bernárdez Diéguez

(Enfermera jubilada de las residencias Asistida de Oleiros y Torrente Ballester) 

Falleció el día de ayer, a los 67 años de edad, acompañada de su familia. 

l D.E.P. l

Su familia. Siempre estarás en nuestros corazones, tu luz jamás se apagará. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las siete y cuarto de la tarde. Hora de la cremación: hoy, a las ocho de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 6. C/ Madame Curie nº 3. Polig. A Grela, A Coruña.

A Coruña, 22 de octubre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es