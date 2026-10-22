María Lydia Melón Espido

l D.E.P. l

Sus hermanos, José Luis y Alicia; hermanos políticos, Áurea Acuña y Raúl Iglesias y sobrinos comunican que pasó a la presencia del Señor el 21 de octubre de 2026. “Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí; aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?” —Juan 11:25 y 26 No se admite duelo y la cremación se realizará en la más estricta intimidad.

A Coruña, 22 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.