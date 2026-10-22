Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Lydia Melón Espido

l D.E.P. l

Sus hermanos, José Luis y Alicia; hermanos políticos, Áurea Acuña y Raúl Iglesias y sobrinos comunican que pasó a la presencia del Señor el 21 de octubre de 2026. “Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí; aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?” —Juan 11:25 y 26 No se admite duelo y la cremación se realizará en la más estricta intimidad.

A Coruña, 22 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.