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María del Pilar Vidal Sanz

(Magi) (Viuda de Jesús Hervada Fernández-España) 

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 96 años de edad 

l D.E.P. l

Sus hijos, Pilar, Jorge, María Jesús, Teresa, Ana, Fernando, Inés y Tino (†); hijos políticos, Ana, Cándido, Victoria, Guillermo, y Anna; nietos, Víctor, Olaia, Julián, Tomás, Daniel, Pablo, Lucía, Vega, Martín, Cristina, Leo y Sara; hermana Lucía, sobrinos, demás familia y su cuidadora Tania. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, mañana viernes día 23 a las ONCE Y CUARTO de la mañana. Hora de salida para la cremación: mañana viernes día 23 a las DOCE de la mañana. Crematorio: Municipal de Feans. Funeral: Iglesia parroquial de San Francisco de Asís (PP. Franciscanos ), mañana viernes día 23 a las OCHO de la tarde. Hogar funerario nº 4, Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 22 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.