Josefina Vázquez Gándaras

(Viuda de Arturo López Rodríguez)

Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy jueves, a las once y media de la mañana. Hora de la cremación: hoy, a las doce de la mañana. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 3. C/ Madame Curie nº 3. Polig. A Grela (A Coruña).

A Coruña, 22 de octubre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es