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Guadalupe Rodríguez Sánchez

(Viuda de Enrique Mosteiro Álvarez) 

Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se celebrará hoy, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Salvador de Bergondo. A continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Salida del hogar funerario a las cuatro y diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2, Lugar Tarabelo nº 58, Sada (A Coruña).

Bergondo, 22 de octubre de 2026 Funeraria Apóstol