José Manuel Patricio Mariñas

Falleció en el día de ayer, a los 83 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones. Habrá una misa en la capilla del tanatorio hoy miércoles a las cuatro y cuarto de la tarde. Hora de salida para el sepelio: hoy miércoles a las cinco de la tarde. Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada al cementerio por la puerta lateral C/ Rafael Baixeras). Tanatorio Génesis nº 2; C/ Isaac Peral nº 9; Polígono La Grela Bens, A Coruña. Pésames:www.funerariagenesismarrosa.com

A Coruña, 21 de octubre de 2026 Funeraria Génesis