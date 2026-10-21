Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Manuel Patricio Mariñas

Falleció en el día de ayer, a los 83 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones. Habrá una misa en la capilla del tanatorio hoy miércoles a las cuatro y cuarto de la tarde. Hora de salida para el sepelio: hoy miércoles a las cinco de la tarde. Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada al cementerio por la puerta lateral C/ Rafael Baixeras). Tanatorio Génesis nº 2; C/ Isaac Peral nº 9; Polígono La Grela Bens, A Coruña. Pésames:www.funerariagenesismarrosa.com

A Coruña, 21 de octubre de 2026 Funeraria Génesis