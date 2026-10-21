Fernando Calvete Fernández

(Fernando de Calvete de Morás do Medio)

Falleció el día 19 de octubre de 2026, a los 84 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Esteban de Morás. A continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de dicha parroquia, por cuyos favores anticipan gracias.Salida del hogar funerario a las cinco menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 2, Arteixo.

Morás (Arteixo), 21 de octubre de 2026 Funeraria Apóstol