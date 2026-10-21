Carmen Pazos Pazos

(Viuda de Antonio Aradas Aradas)

Falleció el día de ayer, a los 95 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: hoy miércoles, día 21, a las doce del mediodía, en la capilla del tanatorio. Cremación a continuación de la misa en el crematorio Apóstol de Oleiros. Tanatorio Crematorio Apóstol: Hogar funerario nº 2, Rúa Fonte do Ouro nº 32, Iñás (Oleiros). Pésames: oleiros@funerariaapostol.com

Lorbé (Oleiros), 21 de octubre de 2026 Funeraria Apóstol