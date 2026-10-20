María Anisia Moure Blanco

(Viuda de Alberto Quebrada Roque)

Falleció el día de ayer, a los 80 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Nós (Oleiros), siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio municipal de San Pedro de Nós. Salida del hogar funerario a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2 (Avda. Almeiras nº 1, Culleredo).

Vilanova (Oleiros), 20 de octubre de 2026 Funeraria Apóstol