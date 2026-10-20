José Vázquez Rodríguez

(Pepe O Vio) (Viudo de Carmen Suárez Naya)

Falleció en el día de ayer, a los 93 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy, a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Suevos. A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. Nota: La salida del tanatorio será a las cinco y media de la tarde. Tanatorio “Génesis” nº 1, A Coruña.

Suevos (Arteixo), 20 de octubre de 2026 Funeraria Génesis