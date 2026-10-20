José Manuel Sánchez Doval
(Dovi) (Jubilado de bomberos A Coruña)
Falleció el día de ayer, a los 67 años de edad, acompañado de su familia
l D.E.P. l
Su familia. Siempre estarás con nosotras. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las siete y cuarto de la tarde. Hora de la cremación: Hoy, a las ocho de la tarde. Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 4 (Frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).
A Coruña, 20 de octubre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es