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Jesús Rey Fraga

Falleció el día de ayer, a los 92 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro de Nós (Oleiros). Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro menos cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

O Seixal – San Pedro de Nós (Oleiros), 20 de octubre de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier