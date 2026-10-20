Felisa Bao Vidal

Falleció el día 19 de octubre, confortada con los Santos Sacramentos, a los 80 años de edad

l D.E.P. l

Su esposo, Jesús Blanco Ventureira; hijos, Jesús, María Alicia (+) y Manuel; hijos políticos, Mila, Juancho y Cori; nietos, Sergio y Sandra, Juan y Jesús. Diego y Lucía; hermanas, Agustina (+) y Fina; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: Hoy martes, a las CUATRO Y MEDIA de la tarde. Cementerio: Parroquial de San Pedro de Visma. Funeral: Iglesia parroquial de San Pedro de Visma, a continuación del sepelio. Hogar funerario nº 4, Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 20 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.