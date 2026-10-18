Manuel Fernández Amorín

Falleció el día 16 de octubre de 2026, confortado con los Santos Sacramentos, a los 87 años de edad

l D.E.P. l

Sus hijas, Isabel y Begoña; hijos políticos, Jorge y José Ángel; nietos, Silvia, Ángel y Laura; hermanas, Alicia y Gelines; hermano político, Alberto; sobrinos, Ana, Javier, Micky y Chris; primos, Dorita y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente, que se oficiará HOY a la UNA Y CUARTO de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Esperante - Taboada (Lugo). A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial de dicha parroquia.

Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las ONCE Y VEINTE de la mañana.

Hogar funerario nº 2 - O Graxal (Cambre). Pésames: pesames@pompascoruna.com.

O Graxal (Cambre), 18 de octubre de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.