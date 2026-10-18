Francisco Javier Carballo Carballido

(Viudo de Mercedes Tella Blanco)

Falleció el día de ayer, a los 96 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las once y media de la mañana. Hora de salida del tanatorio: Hoy, a las doce del mediodía. Cementerio municipal de San Amaro. (Puerta lateral. C/ Rafael Baixeras). Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 7.

A Coruña, 18 de octubre de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es