Felisa Santos Maceiras
(Chinita) (Viuda de Antonio Fraga Pita)
Falleció el día de ayer, a los 93 años, después de recibir los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Almeiras (Culleredo). Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. Salida del hogar funerario: Cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 2.
O Burgo (Culleredo), 18 de octubre de 2026. Funeraria-Tanatorio San Javier