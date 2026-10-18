Estrella Lago Andrade

(Viuda de Plácido González Rodriguez) (Pacho)

Falleció el 17 de octubre, a los 86 años, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Domingo, día 18 a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio municipal de dicha villa. Salida del tanatorio: Seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 3.

Carballo, 18 de octubre de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio