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Elena Bermúdez Alborés

Falleció el 16 de octubre, a los 77 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, domingo día 18 a las cuatro y media de la tarde salida del tanatorio. Celebración de la palabra de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Pedro de Ponte do Porto, y sepelio a continuación en el cementerio vecinal de dicha parroquia. Tanatorio da Ponte do Porto, velador nº 2.

Ponte do Porto, 18 de octubre de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños