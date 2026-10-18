Amelia García Silva

(Viuda de Manuel Quintela Gómez)

Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Iglesia parroquial de San Verísimo de Ferreiros (O Pino), hoy, a las seis de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Salida del tanatorio: Hoy, a las cinco de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8.

A Coruña, 18 de octubre de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es