María del Carmen Suárez Rey

(Viuda de Juan Barbeito)

Falleció en el día de ayer, a los 80 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa de ánima: Hoy sábado, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio. Funeral: Hoy, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de Sada D’Arriba. Entierro: A continuación, en el cementerio municipal. Salida: Cuatro menos diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3.

Sada, 17 de octubre de 2026 Funeraria Apóstol