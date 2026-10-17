María del Carmen Suárez Rey
(Viuda de Juan Barbeito)
Falleció en el día de ayer, a los 80 años de edad, después de recibir los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa de ánima: Hoy sábado, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio. Funeral: Hoy, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de Sada D’Arriba. Entierro: A continuación, en el cementerio municipal. Salida: Cuatro menos diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3.
Sada, 17 de octubre de 2026 Funeraria Apóstol