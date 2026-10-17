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Josefa Rama García

(“Luisa do Merlo” “Viuda de Francisco Barreiro Cedeira”)

Falleció el día 15, a los 80 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las once y media de la mañana. Hora de la cremación: Hoy, a las doce de la mañana. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Entierro de cenizas: Hoy a las cuatro y media de la tarde, en el cementerio parroquial de San Tirso de Oseiro-Arteixo. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8.

Oseiro-Arteixo, 17 de octubre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es