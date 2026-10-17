Francisco Germade Insua

(Jubilado de la Fábrica de Armas)

Falleció el 15 de octubre, a los 75 años, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las doce del mediodía, en la iglesia parroquial de Santa María de Cambre. Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las doce menos cuarto del mediodía. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 4.

Cela (Cambre),17 de octubre de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier