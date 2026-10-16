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El Ideal Gallego Fundado en 1917

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María Isabel Díaz Temprano

(Viuda de Juan Vicente Pernas) 

Falleció en el día de ayer, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa de ánima: Hoy viernes, día 16, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio. Funeral: Hoy, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Sada (iglesia nueva). Entierro: a continuación, en el cementerio municipal. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2.

Sada, 16 de octubre de 2026 Funeraria Apóstol