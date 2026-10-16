María Isabel Díaz Temprano
(Viuda de Juan Vicente Pernas)
Falleció en el día de ayer, después de recibir los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa de ánima: Hoy viernes, día 16, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio. Funeral: Hoy, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Sada (iglesia nueva). Entierro: a continuación, en el cementerio municipal. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2.
Sada, 16 de octubre de 2026 Funeraria Apóstol