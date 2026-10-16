María del Carmen Cancelo Barreiro

(Fundadora de Funeraria Golpe) (Viuda de Don Manuel Golpe Varela)

Falleció el 15 de octubre, a los 87 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy viernes, a las cinco menos cuarto de la tarde. Iglesia y cementerio (Nuevo) parroquial de San Tirso de Mabegondo. La Misa de ánimas se celebrará el domingo, día 25, a las 11:30 de la mañana en la misma iglesia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3.

Mabegondo (Abegondo), 16 de octubre de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.