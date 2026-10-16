Antonio Ríos Suárez

(Toñito) (Viudo de Mercedes de Ramona)

Falleció en el día de ayer, a los 99 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: hoy viernes, día 16, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Martín de Meirás, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Salida: cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3.

Meirás (Sada), 16 de octubre de 2026 Funeraria Apóstol