Manuela Mallo Fernández

(Viuda de Antonio Seijas Martínez)

Falleció el 13 de octubre, a los 95 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy jueves, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Tirso de Oseiro, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de dicha parroquia. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 2.

Oseiro (Arteixo), 15 de octubre de 2026 Funeraria Apóstol