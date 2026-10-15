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Manuela Enriqueta Barreiro Iglesias

Falleció el 14 de octubre, a los 86 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de cuerpo presente: hoy jueves, día 15, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Mariña de Lañas, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan gracias. Salida del hogar funerario: Cinco menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario: nº 1.

Lañas (Arteixo), 15 de octubre de 2026 Funeraria Apóstol