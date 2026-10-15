Julia Piñeiro Iglesias

(Viuda de Ricardo Vázquez Aldao)

Falleció el 13 de octubre, a los 87 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: hoy jueves, a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de San Tirso de Oseiro, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de dicha parroquia. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 3.

Vilarrodis - Oseiro (Arteixo), 15 de octubre de 2026 Funeraria Apóstol