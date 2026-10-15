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José María Rico Quintela

(Conserje jubilado I.E.S. Monte das Moas) 

Falleció el día 13, a los 76 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las tres y media de la tarde. Hora de salida del tanatorio: hoy, a las cinco de la tarde. Cementerio municipal de San Amaro (Puerta lateral. C/ Rafael Baixeras). Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 7.

A Coruña, 15 de octubre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es