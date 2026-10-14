Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Modesto Simón Vázquez

(Viudo de Clara García García) 

Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Iglesia parroquial de Santa María de Celas (Culleredo), hoy, a las cinco de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio nuevo de dicha parroquia. Salida del tanatorio: Cuatro y media de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 5.

A Coruña, 14 de octubre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es