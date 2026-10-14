Modesto Simón Vázquez

(Viudo de Clara García García)

Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Iglesia parroquial de Santa María de Celas (Culleredo), hoy, a las cinco de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio nuevo de dicha parroquia. Salida del tanatorio: Cuatro y media de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 5.

A Coruña, 14 de octubre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es